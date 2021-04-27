ABD sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton" Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı - Son Dakika

ABD Donanmasına ait sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton", Karadeniz'e ilerlemek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.
Sabah saatlerinde güney yönden boğaza giren, 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki "WMSL-753" borda numaralı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Türk sahil güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin Karadeniz'e ilerlediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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