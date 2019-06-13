ABD, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
3 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:53
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran
'ı sorumlu tuttuklarını söyledi.
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
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