Son Dakika Haberleri: ABD, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
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ABD, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi.

ABD, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:53 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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