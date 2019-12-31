ABD saldırısında ölen Hizbullah Tugayları Milislerinin cenaze töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD saldırısında ölen Hizbullah Tugayları Milislerinin cenaze töreni - Son Dakika

ABD saldırısında ölen Hizbullah Tugayları Milislerinin cenaze töreni

6 saat önce

ABD'ye ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirilen saldırıda ölen Hizbullah Tugayları'na mensup milislerin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.

ABD'ye ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirilen saldırıda ölen Hizbullah Tugayları'na mensup milislerin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.

ABD saldırısında ölen Hizbullah Tugayları Milislerinin cenaze töreni

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:43 Kaynak: AA
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