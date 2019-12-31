ABD saldırısında ölen Hizbullah Tugayları Milislerinin cenaze töreni - Son Dakika

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ABD saldırısında ölen Hizbullah Tugayları Milislerinin cenaze töreni
6 saat önce
ABD'ye ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirilen saldırıda ölen Hizbullah Tugayları'na mensup milislerin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:43 Kaynak: AA
ABD'ye ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirilen saldırıda ölen Hizbullah Tugayları'na mensup milislerin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.
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