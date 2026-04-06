ABD Savaş Bakanı\'ndan İran’a sert mesaj: Trump şaka yapmaz

06.04.2026 22:08
ABD Savaş Bakanı Bakanı Pete Hegseth’in İran’a yönelik sert açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Hegseth İran'a “Akıllıca seçim yapın, Trump şaka yapmaz” diyerek seslendi ve ekledi: "Bunu, Süleymani'ye sorabilirsiniz. Maduro'ya sorabilirsiniz. Hamaney'e sorabilirsiniz."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik dikkat çeken ve sert ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı bir dönemde konuşan Hegseth, İran yönetimine “akıllıca seçim yapma” çağrısı yaparken, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlılığını vurguladı.

“TRUMP ŞAKA YAPMAZ"

Hegseth, İran’a doğrudan seslenerek, “Akıllıca seçim yapın. Trump şaka yapmaz” ifadelerini kullandı. Açıklamalar, bölgede devam eden askeri operasyonların yoğunlaşacağına dair mesajlarla birlikte geldi.

GEÇMİŞ OPERASYONLARA GÖNDERME YAPTI 

ABD Savaş Bakanı, sözlerinin devamında Washington yönetiminin geçmişteki askeri hamlelerini hatırlattı. Hegseth, “Süleymani’ye sorabilirsiniz, Maduro’ya sorabilirsiniz, Hamaney’e sorabilirsiniz” diyerek ABD’nin daha önce hedef aldığı isimleri örnek gösterdi.

Bu ifadeler, ABD’nin gerektiğinde lider hedefli operasyonlar dahil sert adımlar atabileceği mesajı olarak yorumlandı.

SALDIRILAR ARTIYOR 

Hegseth ayrıca, İran’a yönelik operasyonların en yoğun aşamasına girildiğini belirterek, hava saldırılarının hem bugünden itibaren arttığını hem de önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağını söyledi.

"O GECE YARIN OLABİLİR" 

Paskalya Bayramı nedeniyle Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Donald Trump "Tüm ülkeyi bir gecede harap edebiliriz ve o gece yarın gece olabilir" dedi.

Trump'ın ardından konuşan Bakan Hegseth ise "Başkanın emriyle, bugün operasyonun ilk gününden bu yana en fazla saldırının yapılacağı gün olacak" dedi ve ekledi: "Yarın ise bugünden de daha fazla olacak."

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:35:18. #7.13#
