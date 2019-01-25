ABD Savaş Gemileri, Çin Gerilimi Sırasında Tayvan Boğazı'ndan Geçti

Çin ile Tayvan arasında gerilim sürerken ABD bu yıl ilk defa Tayvan Boğazı'ndan iki savaş gemisini geçirdi.

Çin ile Tayvan arasında gerilim sürerken ABD bu yıl ilk defa Tayvan Boğazı'ndan iki savaş gemisini geçirdi.



Çin ile Tayvan arasında gerilim sürüyor. Tayvan egemen bir ülke olduğunu söylerken, Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğünü ve adayı kendisine bağlamak için güç kullanmayı göz ardı etmediğini belirterek ABD'nin Tayvan ile resmi ilişkiler yürütmesine kaşı çıkıyor.



İki ülke arasında gerilim sürerken ABD, iki savaş gemisini Çin ile Tayvan arasındaki boğazdan geçirdi. ABD'nin iki savaş gemisini boğazdan geçirmesinin Çin ile ilişkileri daha da germesine yol açacağı yorumları yapılıyor.



Tayvan'ın savunma bakanlığı tarafından perşembe günü geç saatlerde yapılan açıklamada, ABD gemilerinin kuzey yönünde hareket ettiği ve seferlerin düzenlemelere uygun olduğu belirtildi. Açıklamada, Tayvan'ın, denizlerin güvenliği ve bölge istikrarının temini bakımından bu operasyonu yakından takip ettiği kaydedildi.



Operasyonun Tayvan'da, Taipei ile Pekin arasında sürtüşmenin artması sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Taipei'ye destek vermesi şeklinde yorumlanıyor.



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ocak ayı başında Çin'in Tayvan'ı kontrol altına almak için güç kullanma hakkını saklı tuttuğunu söyledi. Tayvan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Tsai Ing-wen cevaben, adanın demokrasisini savunmaya yemin etti ve Tayvan'ın yaşam tarzını korumak için uluslararası destek çağrısında bulundu.



Washington, hiçbir resmi bağı olmamasına rağmen savunmasına yardımcı olmak için Tayvan'a silah desteği sağlıyor. - TAİPEİ

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