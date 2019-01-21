Son Dakika Haberleri: ABD Savaş Gemisi Batum'a Demir Attı

ABD Savaş Gemisi Batum'a Demir Attı

38 dakika önce

- ABD savaş gemisi Batum'a demir attıTİFLİS - ABD Deniz Kuvvetlerine ait "Donlad Coock" savaş gemisi, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da limana demir attı.

- ABD savaş gemisi Batum'a demir attı

TİFLİS - ABD Deniz Kuvvetlerine ait "Donlad Coock" savaş gemisi, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da limana demir attı.
Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti hükümeti, ABD savaş gemisi Donlad Coock'un başkent Batum limanına demir attığını duyurdu. Gemi için düzenlenen karşılama töreninde iki ülkenin milli marşı çalındı. Daha sonra Gürcistan milli danslarının sergilendiği bir gösteri düzenlendi. Karşılama törenine Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, Sahil Güvenlik Dairesi üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.
Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Rijvadze yaptığı açıklamada, "Bugün Batum limanı, ABD donanmasının Avrupa savaş gemisini karşıladı. Bu, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ve Karadeniz'in genel olarak bölge güvenliğinin öneminin bir göstergesidir" dedi.
Acara Özerk Cumhuriyeti hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Batum limanına ikinci kez gelen Amerikan gemisinin 25 Ocak'a kadar Gürcistan'ın kara sularında kalacağı ve Sahil Güvenlik ekipleri ile ortak tatbikat yapacakları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

Gürcistan, Batum, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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