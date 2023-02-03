ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na Sarayburnu açıklarından girdi. Gemiye Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti.
Mürettebatın Boğaz'da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü. 155 metre boyundaki gemi Dolmabahçe açıklarına demirledi.
ABD Büyükelçisi Jeffrey L.Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi - Son Dakika