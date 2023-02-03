Kaynak: DHA

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazı, Sarayburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi - Son Dakika

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