İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi

03.02.2023 10:03

ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze, İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarına demir attı. 155 metre boyundaki geminin Boğaz'dan geçişi sırasında mürettebatın güverteye çıkarak İstanbul manzarasını seyre daldı. Öte yandan ABD Büyükelçisi Jeffrey L.Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi.

ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na Sarayburnu açıklarından girdi. Gemiye Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti.

DOLMABAHÇE AÇIKLARINA DEMİRLEDİ

Mürettebatın Boğaz'da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü. 155 metre boyundaki gemi Dolmabahçe açıklarına demirledi.

BÜYÜKELÇİ GEMİYİ ZİYARET EDECEK

ABD Büyükelçisi Jeffrey L.Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi - Son Dakika
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