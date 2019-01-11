ABD Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçti
1 saat önce
Uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldüHakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara denizine açıldı.
Uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA
)- ABD
Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı
'ndan geçerek Marmara
denizine açıldı. Amerika Birleşik Devletleri
'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, geçtiğimiz pazar akşamı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz
'e açılmıştı. Gemi bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin ön kısmında bulunan uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü. ABD savaş gemisi saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan çıkarak Marmara Denizi
'ne açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:56 Kaynak: DHA
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