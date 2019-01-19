ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti
1 saat önce
ABD donanmasına ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD
donanmasına ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. Ege Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, 12.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi
Erdoğan'la Görüşen ABD'li Senatör'den YPG Açıklaması: PKK'nın Politik Koludur
Netflix'den Muhafız Dizisi Açıklaması: İlk Haftadan 10 Milyon İzlendi