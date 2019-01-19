Son Dakika Haberleri: ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti

ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti

1 saat önce

ABD donanmasına ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti, System.String[]
ABD donanmasına ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, 12.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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