ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti
42 dakika önce
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı USS Donald Cook adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD
Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı USS Donald Cook adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Ege Denizi
'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı Güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook adlı savaş gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemiye boğazdan geçişi esnasında Türk sahil güvenlik botu refakat etti. Gemi Ege'ye doğru yol aldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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