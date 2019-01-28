Son Dakika Haberleri: ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti

ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti

42 dakika önce

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı USS Donald Cook adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti, System.String[]
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı USS Donald Cook adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı Güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook adlı savaş gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemiye boğazdan geçişi esnasında Türk sahil güvenlik botu refakat etti. Gemi Ege'ye doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Irak'ta Üssümüze Yapılan Hain Saldırının Arkasından NRT Kanalının Sahibi Çıktı Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi

Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor 22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:32:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Savaş Gemisi Boğazdan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]