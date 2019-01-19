ABD Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD
Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi
yönünden gelerek saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi, 12.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, saat 13.10'da geçişini tamamlayarak Marmara Denizi
'ne doğru seyrini sürdürdü.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:16 Kaynak: AA
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