ABD Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
10 dakika önce
ÇANAKKALE Boğazı'na Ege Denizi'nden giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ÇANAKKALE Boğazı'na Ege Denizi
'nden giriş yapan ABD
Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı
'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', saat 13.00'te Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Kilitbahir Kalesi
ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti. Savaş gemisi ardından da, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu
'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD savaş gemisinin Boğaz'dan geçisi sırasında, güvertesinde askerlerin bulunması dikkat çekti. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:35 Kaynak: DHA
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