ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden saat 08.10 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. 'USS Porter', 09.15 sıralarında 'Dur yolcu' yazısı önlerine geldi. Buradan Nara Burnu'nu geçen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 'USS Porter'a Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:23 Kaynak: İHA
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