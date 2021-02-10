Marmara Denizi 'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı 'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, saat 19.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan ' Nara Burnu 'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden havanın kararmasına yakın bir zamanda geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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