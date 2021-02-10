ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

10.02.2021 18:22
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, saat 19.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden havanın kararmasına yakın bir zamanda geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine, boğazdan geçişi sırasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement