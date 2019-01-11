Son Dakika Haberleri: ABD Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

ABD Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

51 dakika önce

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

ABD Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi, Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD savaş gemisi, önceki günlerde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e gitmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Boğazı, Güncel
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