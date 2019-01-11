ABD Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
51 dakika önce
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
ABD
Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) savaş gemisi, İstanbul Boğazı
'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz
'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi, Marmara Denizi
'ne açıldı.
ABD savaş gemisi, önceki günlerde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e gitmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:33 Kaynak: AA
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