Abd savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Abd savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçti

10 dakika önce

ABD savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e açıldı.

ABD savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

ABD Donanmasına ait DDG 71 Borda numaralı USS 'Ross' adlı füze firkateyni saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Türk denizaltının hemen arkasından giren ve yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI EŞLİK ETTİ

Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik ederken, savaş gemisi yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

RESMİ TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Donanmasının resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Deniz güvenliği operasyonları yürütmek, bölgesel deniz istikrarı ve deniz kabiliyetini arttırmak için USS Ross boğaz geçişine başladı' yazısı paylaşıldı.

Abd savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:21 Kaynak: DHA
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