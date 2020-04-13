ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
33 dakika önce
ABD Savaş gemisi 'USS Porter', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
ABD Savaş gemisi 'USS Porter', İstanbul Boğazı
'ndan geçerek Karadeniz
'e açıldı.
Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçerek Marmara Denizi'ne açılan ABD 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan girdi. Savaş gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisi boğazdan geçerken o sırada güvertede bulunan bir asker kameralara el salladı. Gemi Karadeniz'e doğru ilerledi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:18 Kaynak: DHA
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