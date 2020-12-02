ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
02.12.2020 10:57
ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı savaş gemisi 'Donald Cook', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı savaş gemisi 'Donald Cook', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.
ABD Donanması'na ait DDG 75 borda numaralı savaş gemisi 'Donald Cook', saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşliği ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişinin tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e açılan geminin 9 günün ardından dönüş yaptığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok