ABD savaş gemisi tatbikat için Karadeniz'e geçti - Son Dakika

ABD savaş gemisi tatbikat için Karadeniz'e geçti

ABD savaş gemisi Karadeniz'de yapılacak olan 'Sea Breeze 2020' tatbikatı için İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

ABD savaş gemisi Karadeniz'de yapılacak olan 'Sea Breeze 2020' tatbikatı için İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Fransız Donanmasına bağlı savaş gemisi dün Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Bugün de ABD Donanmasının 6. Filosuna bağlı, güdümlü füze firkateyni DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' saat 18.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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AĞIR SİLAHLI ASKERLER NÖBET TUTTU

Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Füze firkateyninin ön ve arka bölümünde ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu da gözlendi. Geminin güvertesinde bir çocuğun koşarak oyun oynadığı görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Dün ve bugün Karadeniz'e geçen savaş gemilerinin 'Sea Breeze 2020' tatbikatı için Karadeniz'e gittiği belirtildi.

ABD Donanmasının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Donanmamızın Karadeniz'de NATO Müttefiklerimizle çok uluslu tatbikatlara katılması ABD'nin Avrupa'nın toplu savunması için kararlı bir somut temsilidir" denildi.

KARADENİZ'DE DEV TATBİKAT

20-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında icra edilecek olan tatbikat için yine aynı Twitter hesabından, Türkiye, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Norveç, Romanya, İspanya, Ukrayna ve ABD'nin yer aldığı tatbikata 27 savaş gemisi, 19 uçak 9 ülkenin 2000 personelin katılmasının planlandığı belirtildi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:06 Kaynak: DHA

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