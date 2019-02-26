ABD Savaş Gemisi Tatbikat İçin Ukrayna Limanı'na Yanaştı
1 saat önce
ABD Donanması'na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı'na yanaştı.
ABD
Donanması'na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna
donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı'na yanaştı.
Geçtiğimiz günlerde Türk Savaş Firkateyni Fatih
ile birlikte Karadeniz
'de deniz eğitimi programına katılan ABD Donanması'na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı'na yanaştı. Ukrayna donanmasına ait gemiler ile yarın tatbikatlara başlayacak olan ABD gemisi hazırlıklara başladı.
21 Ocak'ta Batum
'da tatbikatlara başlayan ABD gemisinin Ukrayna'da ne kadar süre kalacağı ise henüz bilinmiyor. - MOSKOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:20 Kaynak: İHA
Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi
Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait