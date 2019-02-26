Son Dakika Haberleri: ABD Savaş Gemisi Tatbikat İçin Ukrayna Limanı'na Yanaştı

ABD Savaş Gemisi Tatbikat İçin Ukrayna Limanı'na Yanaştı

1 saat önce

ABD Donanması'na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı'na yanaştı.

ABD Savaş Gemisi Tatbikat İçin Ukrayna Limanı'na Yanaştı, System.String[]
ABD Donanması'na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı'na yanaştı.

Geçtiğimiz günlerde Türk Savaş Firkateyni Fatih ile birlikte Karadeniz'de deniz eğitimi programına katılan ABD Donanması'na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı'na yanaştı. Ukrayna donanmasına ait gemiler ile yarın tatbikatlara başlayacak olan ABD gemisi hazırlıklara başladı.

21 Ocak'ta Batum'da tatbikatlara başlayan ABD gemisinin Ukrayna'da ne kadar süre kalacağı ise henüz bilinmiyor. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

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