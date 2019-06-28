Son Dakika Haberleri: ABD Savaş Gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD Savaş Gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

2 saat önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.

ABD Savaş Gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 10.00 sıralarında Çanakkale'den geçiş yaptı. ABD savaş gemisine,2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisi Marmara Denizine çıkış yaptı - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı, Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale, Güncel
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