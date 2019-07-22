Son Dakika Haberleri: ABD savaş gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD savaş gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

22 dakika önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]


ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 312 askeri personeli bulunduğu öğrenilen yüksek hızlı transfer gemisi Ege Denizi'ne yol aldı.

- Çanakkale
Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:20 Kaynak: DHA
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