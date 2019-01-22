Son Dakika Haberleri: ABD Savaş Gemisi "Uss Donald Cook" Gürcistan'da

ABD Savaş Gemisi "Uss Donald Cook" Gürcistan'da

46 dakika önce

ABD savaş gemisi "USS Donald Cook", Gürcistan Sahil Güvenliği ile düzenleyeceği ortak tatbikat çerçevesinde Batum limanına demirledi.

ABD Savaş Gemisi
ABD savaş gemisi "USS Donald Cook", Gürcistan Sahil Güvenliği ile düzenleyeceği ortak tatbikat çerçevesinde Batum limanına demirledi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Levan İzoria'nın ülkeye ikinci kez gelen ve Batum'a demir atan ABD savaş gemisini ziyaret ettiği bildirildi.

Gemi Komutanı Matthew Powell'ın, İzoria ve beraberindeki heyet için gemide bir tören düzenlediği belirtilen açıklamada, İzoria'nın gemide incelemelerde bulunduğu ve mürettebatla sohbet ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "ABD savaş gemisinin gelmesinin amacı, Karadeniz'in ve tüm bölgenin istikrarını sağlamlaştırmaktır." ifadesine yer verildi.

Batum'da 25 Ocak tarihine kadar kalacak olan "USS Donald Cook" Gürcistan Sahil Güvenliği personeli ile ortak tatbikat düzenleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:02 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan, Güncel
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