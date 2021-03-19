İstanbul DHA - İSTANBUL BOĞAZI'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', Karadeniz'e açıldı.
Marmara Denizi'nden saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş açıklarına ulaştı. Güdümlü füze kruvazörüne, Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ABD SAVAŞ GEMİSİ 'USS MONTEREY' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika