ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında geminin güvertesindeki bir askerin dürbünle çevreyi izlemesi dikkat çekti.
Ege Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olması ve bir askerin dürbünle çevreyi izlemesi dikkat çekti.
Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle iki Sahil Güvenlik Botu eşlik etti
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