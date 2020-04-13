ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
ÇANAKKALE Boğazı'ndan ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden saat 08.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. 'USS Porter', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları ile eşlik edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:45 Kaynak: DHA
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