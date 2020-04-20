ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle iki Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

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ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi

Novartis ve ABD, hidroksiklorokinin Kovid-19 hastalarında denenmesi için anlaşmaya vardı