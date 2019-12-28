ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 15.15 sıralarında giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
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