ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 17.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 18.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

ABD savaş gemisi Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında gemiye Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Savaş gemisinin boğazı geçişi sırasında güvertesinde bulunan askerler dikkat çekti.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:24 Kaynak: DHA
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