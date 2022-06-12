ABD, savaş oyunlarında askeri tatbikat yapacak! - Son Dakika
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ABD, savaş oyunlarında askeri tatbikat yapacak!

12.06.2022 15:40
ABD, savaş oyunlarında askeri tatbikat yapacak!

ABD ordusu, savaş oyunları ile askerlerini eğitmeye başladı. Hatta ordu için e-spor takımı kuran ABD, tartışmaları beraberinde getirdi.

Savaş oyunlarının askerler üzerindeki etkisi, dünya çapında uzun yıllardır tartışma konusu oldu. Pentagon, geçtiğimiz ay bunu araştırmak için Twitch'te Halo Infinite yayını yaptı ve Hava ve Kara Kuvvetleri'ni karşı karşıya getirdi. İşte ABD ordusunun savaş oyunlarına yaklaşımı.

ABD, Twitch yayıncılarını orduya dahil etmeye başladı

Son yıllarda birçok ülke savaş oyunları için e-spor takımları kurdu ve milyonlarca dolarlık turnuvalar düzenlendi. Ordu üyelerinin de bu takımlara katılması ise bazı endişeler yarattı. Gerçek askerlerin savaş oyunlarında kendini eğitmesi, tartışmaları beraberinde getirdi.

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Birçok kişi Call of Duty ve Halo gibi savaş oyunlarının insanlar üzerindeki etkilerini tartışırken, ABD ordusunun ilginç fikirleri gün yüzüne çıktı. Artırılmış gerçeklik, yapay zeka, otomatik ve insansız silahlara yönelik yatırımlarını her geçen gün artıran ABD ordusu, genç oyuncuları 'ekibine kattığı' için merak konusu oldu.

ABD, savaş oyunlarında askeri tatbikat yapacak!

ABD Deniz Araştırmaları Ofisi'nde program görevlisi olan Ray Perez'e göre oyun oynayan insanlar, bilgiyi işleme konusunda daha pratik olabilir. Perez açıklamasında, "Video oyunları, bir kişinin beyninin yapısını ve organizasyonunu değiştirebilir" dedi.

Yine de bazı yetkililerin savaş oyunların askerler üzerindeki etkisine karşı çıktığını göz ardı etmemek lazım. ABD'nin bir askeri üssünde tıbbi şef olarak çalışan Jon-Marc Thibodeau, oyun oynayan genç askerlerin fiziksel olarak orduya uygun olmadıklarını dile getirdi. Hatta bu askerleri "Nintendo Nesli" olarak adlandırdı.

Fakat Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından yapılan bir araştırma, video oyunların, ABD halkının orduya bakış açısının değiştirdiğini gösterdi. Rapora göre, 16 ve 24 yaşındaki vatandaşlar "orduya katılma fikrine sıcak bakıyor".

ABD, savaş oyunlarında askeri tatbikat yapacak!

Call of Duty, Battlefield ve Medal of Honor gibi savaş oyunları daha gerçekçi hale geldikçe askeri kurumlar tarafından tercih edilmesi kaçınılmaz oluyor. Çevrim içi oyunların Twitch gibi platformlarda popüler olması, askerleri eğitmek için yenilikçi bir yaklaşıma ihtiyacı gösteriyor.

Siz ABD ordusu ve savaş oyunları arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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