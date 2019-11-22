Son Dakika Haberleri: ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü
Son Dakika Dünya ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika Dünya

ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü

6 saat önce

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından iniş yaptıkları sırada çarpıştı.

ABD savaş uçakları iniş sırasında çarpıştı: 2 ölü, System.String[]

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından iniş yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada 2 pilot da hayatını kaybetti.

Kaza, ABD'nin Oklahoma eyaletiyle aynı ismi taşıyan Oklahoma kentinin kuzeyindeki Vance Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana geldi. İki T-38 Talon savaş uçağı, eğitim uçuşunun ardından pise iniş yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

Kazanın ardından üsteki tüm faaliyetlerin bir sonraki emre kadar durdurulduğu belirtilirken, ABD'li askeri yetkili, "Bu her zaman olan bir şey değil. Bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir kural kitabı yok" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Pilot, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:26 Kaynak: DHA
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