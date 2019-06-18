ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000...
13 dakika önce
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:51 Kaynak: AA
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu
'ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı
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