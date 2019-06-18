Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000...
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ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000...

13 dakika önce

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000..., System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000 asker daha sevk edileceğini açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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