Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle...
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ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle...

36 dakika önce

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle..., System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, 6 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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