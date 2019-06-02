Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan tatbikat açıklaması
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ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan tatbikat açıklaması

22 dakika önce

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Kuzey Kore ile diplomatik çabaları desteklemek amacıyla geçen yıl ara verilen ABD ve Güney Kore arasında yapılan tatbikatların yeniden başlatılmasına gerek olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan tatbikat açıklaması, System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Kuzey Kore ile diplomatik çabaları desteklemek amacıyla geçen yıl ara verilen ABD ve Güney Kore arasında yapılan tatbikatların yeniden başlatılmasına gerek olmadığını söyledi.
Shanahan, Güney Kore'nin başkenti Seul'a giderken uçakta gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, "ABD ve Güney Kore arasında düzenlenen askeri tatbikatların yeniden başlatılmasına gerek görmüyorum." dedi.
Savunma Bakan Vekili Shanahan, Güney Kore'de yarın yetkililerle görüşmelerde bulunacağını ifade etti.
ABD ve Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan görüşmelerden sonra ortak askeri tatbikatlara ara verme kararı almıştı.
Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27- 28 Şubat'ta düzenlenen zirvede, bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı belirtilmişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Kuzey Kore, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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