ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye Açıklaması

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Sinan Gümüş, İtalya Ligi Ekibi Genoa ile Anlaştı

Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz