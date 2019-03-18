ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye açıklaması
26 dakika önce
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "(ABD'nin Suriye'de asker bırakması) Türklerle yakından çalışıyoruz.
ABD
Savunma Bakan Vekili Shanahan, "(ABD'nin Suriye
'de asker bırakması) Türklerle yakından çalışıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:50
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