Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye açıklaması

26 dakika önce

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "(ABD'nin Suriye'de asker bırakması) Türklerle yakından çalışıyoruz.

ABD Savunma Bakan Vekilinden Suriye açıklaması, System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "(ABD'nin Suriye'de asker bırakması) Türklerle yakından çalışıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:50 

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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