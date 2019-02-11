Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Afganistan'ı Ziyaret Etti

ABD Savunma Bakanı Afganistan'ı Ziyaret Etti

2 gün önce

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

ABD Savunma Bakanı Afganistan'ı Ziyaret Etti, System.String[]
ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Shanahan, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ile yapacağı görüşmenin öncesinde yaptığı açıklamada, "Afganistan'a ne olacağına Afganistan karar vermeli, ABD değil" dedi.

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Jim Mattis'in yerine atanmasından bu yana ilk yurtdışı seyahatini gerçekleştirdi. Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelen Shanahan, ziyaret çerçevesinde, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ve Afganistan'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Scott Miller ile görüşeceği belirtildi. ABD'li Bakan Shanahan yaptığı açıklamada, "ABD, Afganistan'da güvenliğin sağlanması için büyük çaba gösterdi ama Afganistan'a ne olacağına Afganistan karar vermeli, ABD değil" dedi. Afganistan'daki barış müzakerelerinde Afgan hükumetinin asıl söz sahibi olması gerektiğinin altını çizen Shanahan, "Afganistan ile ilgili olan müzakerelere, Afganistan hükümetinin de katılması önemlidir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Aralık ayında Afganistan'da bulunan 14 bin ABD askerinin yarısını çekmeye karar verdiğini açıklamıştı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Afganistan, Güncel
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