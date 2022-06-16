ABD Savunma Bakanı Austin'den "NATO'nun doğu kanadındaki kapasite artışına" vurgu - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin'den "NATO'nun doğu kanadındaki kapasite artışına" vurgu

16.06.2022 17:51
ABD Savunma Bakanı Austin'den "NATO'nun doğu kanadındaki kapasite artışına" vurgu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO'nun doğu kanadının eskiye göre daha esnek ve güçlü bir savunma durumuna sahip olduğunu, askeri kapasite ve kabiliyetlerinin arttığını ve ittifakın Rusya karşısında zaman içinde daha güçlü olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO'nun doğu kanadının eskiye göre daha esnek ve güçlü bir savunma durumuna sahip olduğunu, askeri kapasite ve kabiliyetlerinin arttığını ve ittifakın Rusya karşısında zaman içinde daha güçlü olacağını belirtti.

Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin güncel durumu ve NATO içerisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

NATO'nun, Ukrayna'ya saldıran Rusya karşısında güçlü, kararlı bir direniş ve birliktelik sergilediğini vurgulayan Austin, Kiev yönetimine sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Sahada Amerikan askeri olmasa da ABD'nin ve diğer NATO müttefiklerinin sağladığı savunma desteğinin Ukrayna'ya direnç kattığını kaydeden Austin, bu destekleri sürdüreceklerini ifade etti.

Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan veya sağlanacak silahlar hakkında yoruma girmeyen Austin, "Halen üzerinde çalıştığımız bazı konular var, Madrid Zirvesi'nde liderlerin (Ukrayna konusunda) güncel değerlendirmelere göre yeni duyurular yaptığını göreceğiz." sözleriyle Madrid'de yapılacak NATO zirvesine işaret etti.

NATO'nun doğu kanadına ilişkin açıklama

NATO'nun doğu kanadında ihtiyaç olması halinde hızlı mobilizasyon için gerekli altyapının olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Austin, ittifakın doğu kanadında (Rusya'ya karşı) bu yönde gerekli savunma adımlarının atıldığını ve bu konuda her geçen gün daha fazla kapasitenin inşa edildiğinden emin olduğunu dile getirdi.

Austin, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimiz ihtiyaç olduğunda hemfikir olduğumuz (askeri) kapasitelerin inşa edilmesi sürecine devam ediyor. Gerektiğinde kuvvetlerin sevkiyatı, ilgili birliklerin alarma geçirilmesi, kumanda ve kontrol mekanizmasının işletilmesi gibi konuların daha kolay hayata geçirileceğinden emin olmak için gerekli adımları atıyoruz. Tüm müttefiklerimiz eski yetersizliklerden gerekli dersleri aldı, şimdi zamanı geldiğinde esnek ve sorumlu askeri gücü sağlayacak doğru kapasiteye sahip olduklarından emin olacaklar."

Austin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarının ülkelerin kamuoyunda yarattığı rahatsızlığa ilişkin değerlendirmesinde, ilgili ülkelerin ve liderlerin gerekli adımları attığını ve bu süreci başarıyla yöneteceklerine inandığını söyledi.

Yeni üyeler NATO'ya güç katacak

İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini de değerlendiren Austin, "NATO aynı zamanda yeni üyeleri karşılamaya da hazırlanıyor. Finlandiya ile İsveç, üyelik için tarihi bir karar aldı. Bu girişim NATO'nun temel değerlerini yansıtıyor." ifadelerini kullanarak, yeni katılımların NATO'yu daha da güçlendireceğini söyledi.

NATO'nun son aylarda gösterdiği "ortak hareket etme" motivasyonunun ve çabasının devam etmesi gerektiğini belirten Austin, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin yaklaşımı konusunda herhangi bir değerlendirme yapmadı.

YORUMLAR
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Ukrayna'ya savaşmaya giden ABD'liler Ruslar tarafından esir alınmış olabilir Ukrayna'ya savaşmaya giden ABD'liler Ruslar tarafından esir alınmış olabilir Ukrayna'da savaşan iki ABD vatandaşı kayıp Ukrayna'da savaşan iki ABD vatandaşı kayıp
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin'den 'NATO'nun doğu kanadındaki kapasite artışına' vurgu - Son Dakika

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