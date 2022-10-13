ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

13.10.2022 19:10
ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ile Lübnan'ın iki ülke arasındaki kalıcı deniz sınırı oluşturma konusunda anlaşmaya varmalarından memnuniyet duyduğunu ve tarafların anlaşma sürecini ivedi şekilde sonuçlandırmasının önem arz ettiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ile Lübnan'ın iki ülke arasındaki kalıcı deniz sınırı oluşturma konusunda anlaşmaya varmalarından memnuniyet duyduğunu ve tarafların anlaşma sürecini ivedi şekilde sonuçlandırmasının önem arz ettiğini açıkladı.

Austin, İsrail ve Lübnan hükümetlerince yürütülen kalıcı deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmaya varılması üzerine yazılı açıklama yaptı.

"İsrail ve Lübnan hükümetlerinin, iki ülke arasında kalıcı bir deniz sınırı oluşturma konusunda anlaşmalarından memnuniyet duyuyorum. Refah ve güvenlik el ele gider ve bu anlaşma, Lübnan ve İsrail halkına önümüzdeki yıllarda önemli faydalar sağlayacaktır." ifadelerini kullanan Austin, tarafların, anlaşmanın yürürlüğe girme sürecini ivedi bir şekilde tamamlaması ve uygulamaya yönelik çalışma taahhütlerini yerine getirmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, önceki gün, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD'li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

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Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının nihai taslağını onayladı Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının nihai taslağını onayladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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