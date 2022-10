- ABD Savunma Bakanı Austin: "Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye alıyoruz"

"Putin'in nükleer tehditleri çok tehlikeli ve sorumsuzdur"

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı sonrası açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Putin'in nükleer tehditleri çok tehlikeli ve sorumsuzdur. Büyük bir nükleer güçten bu tür bir davranış görmeyi beklemiyoruz. Bu çok tehlikelidir ve bunu ciddiye alıyoruz" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Karargahı'nda gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'nın işgal eylemlerine karşılık Ukrayna'ya yönelik destek taahhütlerini yineleyen Austin, "Ukrayna Savunma Temas Grubuyla yaptığımız bugünkü toplantıda mükemmel ilerleme kaydettik. Temas Grubuyla, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçları, en son savaş alanı dinamikleri ve Ukrayna'nın kendisini uzun vadede savunması için gereksinimleri güncellendi. Rusya'nın acımasız ve sebepsiz işgalinden sonra uluslararası toplumun Ukrayna'nın savunmasını destekleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak üzere bugünkü toplantıya katılan yaklaşık 50 ülkeden bakanlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Saldırgan bir dünyada herkesin güvenliği tehdit ediliyor"

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son füze saldırılarına dikkat çeken Austin, saldırıların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in acımasızlığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Austin, "Askeri amacı olmayan hedeflere yapılan bu saldırılar, Putin'in tercih ettiği savaşın kötülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın yanında duran ulusları daha da birleştirdi" dedi. Austin, "Son birkaç gündür Putin hepimize saldırgan otokratların barışçıl devletlerin haklarını bastırdığı bir dünyanın öngörüsünü verdi. Bu saldırganların barışçıl komşularına saldırabileceği ve sınırlarını zorla çiğneyebileceği bir dünyada hepimiz daha az güvendeyiz" ifadelerini kullandı. Ukraynalıların kendi geleceklerini seçme ve bunu için kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu söyleyen Austin, "Ukrayna Temas grubu, savaşın herhangi sonucundan bağımsız olarak bu fikre bağlı kalacaktır. Ukrayna'nın kendisini Rusya'nın yayılmacı hırslarından korumasına destek göstermekten tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

"Ukrayna'nın daha fazla savunma gereksinimine ihtiyacı var"

Müttefik ve ortakların Ukrayna'nın savunmasını uzun vadede ayakta tutmak için çalıştığını belirten Austin, Ukrayna'ya daha fazla savunma eğitimi ve teçhizatının sağlanması gerektiğini vurguladı. Austin, "Bugün, Temas Grubu, Ukrayna'nın savunmasına tedarik sağlamaya devam etme konusundaki ortak taahhüdümüzün altını çizdi. Ukrayna kuvvetlerini eğitmek için daha fazlasını yapmanın yollarını tartışıyoruz. Ukrayna'nın hala uzun menzilli silahlara, hava savunma sistemlerine ve topçu sistemlerine ihtiyacı olduğunu biliyoruz" dedi. Austin, "Ukraynalılar bu kış savaşmaya devam edecek bunun için her katkı önemlidir. Temas Grubu'nun üyeleri Ukrayna'nın savunmasına verdiğimiz destekte birleşti. Küresel güvenliği sağlamak, barışçıl devletlerin egemenlik haklarını çiğnemek için kasıtlı olarak savaş ve vahşet kullanımına karşı birlikte duruyoruz" ifadelerini kullandı. Austin, "Uluslararası toplum, Ukrayna'nın çıkarlarının korumasına ve egemen topraklarını savunmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı ve birlik içinde olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın kış boyunca topraklarını geri kazanmak, savaş alanında etkili olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini biliyorum. Bu mücadelede etkili olmaları için gerekenlere sahip olduklarından emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"Putin'in nükleer tehditleri çok tehlikeli ve sorumsuzdur"

Açıklamalarının ardından nükleer saldırı tehlikesiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Austin, "Putin'in nükleer tehditleri çok tehlikeli ve sorumsuzdur. Büyük bir nükleer güçten bu tür bir davranış görmeyi beklemiyoruz. Bu çok tehlikelidir ve bunu ciddiye alıyoruz. Buna odaklanmış durumdayız. Farklı bir yöne gidip gitmediğine işaret eden göstergeleri ve herhangi bir uyarıyı dikkatle izliyoruz. Ancak şu ana kadar bu yönde bir gösterge görmedik. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca buna odaklanmış durumdayız" dedi. Austin, Ukraynalı bir gazetecinin "Hava savunma sistemleri ne zaman teslim edilecek? Ailem için endişe ediyorum. Biz ne zaman rahat bir uyku uyuyacağız?" sorusuna ise, "Bu sistemleri sağlamaya devam edeceğiz. Sistemler fiziki olarak ulaştığında en hızlı şekilde verilecek. Buna odaklanmış durumdayız. Elimizde bulunan sistemleri ve Almanya gibi ülkelerde bulunan sistemlerden sağlayacağız. Ayrıca Ukrayna'nın kullandığı mevcut sistemlere ilave mühimmat sağlamaya çalışacağız" dedi.

Austin, "Ukrayna halkını korumak için ihtiyaç duydukları kapasiteyi elde etmelerine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.