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ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile Ukrayna'yı görüştü

06.01.2022 20:41
ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile Ukrayna'yı görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna sınırı civarında çatışma riskini azaltmak üzere Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna sınırı civarında çatışma riskini azaltmak üzere Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. İki bakan Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde risk azaltma konusunu ele aldılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada detaya yer verilmedi.

Rusya bir süredir Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınaklar yapıyor.

Rus ordusunun bu hareketliliği Ukrayna'ya yönelik bir askeri harekatın habercisi olarak yorumlanıyor.

Son günlerde hem Savunma Bakanı Austin hem de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Pasifik bölgesindeki mevkidaşları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir işgal girişimine karşı verilecek yanıtı konuşuyor.

Blinken, her platformda Ukrayna'ya yönelik bir işgal girişiminde Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirileceğini ifade ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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