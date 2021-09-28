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ABD Savunma Bakanı Austin: "Taliban, çekilmemiz için 1 Eylül'e kadar süre verdi" - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Austin: "Taliban, çekilmemiz için 1 Eylül'e kadar süre verdi"

28.09.2021 23:19
ABD Savunma Bakanı Austin:

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban'ın Afganistan'dan çekilmeleri için kendilerine 1 Eylül'e kadar süre verdiğini belirterek, bu süreyi aşmalarının oradaki Amerikan askerleri için tehlikeli olacağını düşündükleri için bu zaman diliminde çekilmeyi tamamladıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban'ın Afganistan'dan çekilmeleri için kendilerine 1 Eylül'e kadar süre verdiğini belirterek, bu süreyi aşmalarının oradaki Amerikan askerleri için tehlikeli olacağını düşündükleri için bu zaman diliminde çekilmeyi tamamladıklarını açıkladı.

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi.

Afgan ordusunun tek mermi atmadan erimesine çok şaşırdıklarını belirten Austin, "Devlet kurmaya yardım ettik ama bunu ulusa dönüştüremedik." dedi.

Eski Başkan Donald Trump yönetiminin 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile masaya oturmasının Afgan ordusu üzerinde son derece negatif etki yaptığını ileri süren Austin, şöyle konuştu:

"Çekilme görevine gelince, Ağustos ayının sonunu aşmamız, bu misyonda çalışan insanlarımızı büyük ölçüde tehlikeye atardı. Taliban açık bir şekilde, iş birliğini 1 Eylül'de sona erdireceğini söyledi. Bildiğiniz gibi, DEAŞ/K'nin de ciddi ve giderek artan tehditleriyle karşı karşıyaydık. Daha uzun süre kalmak, askerlerimiz için daha da tehlikeli hale gelirdi ve tahliye edebileceğimiz kişi sayısı önemli ölçüde değişmezdi."

Rusya'dan üs talep etme iddiaları

ABD'nin Rusya'dan üs talep ettiği iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Austin, bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede Putin tarafından gündeme getirildiğini söyledi.

Austin, "General Milley kısa süre önce Rus mevkidaşı bir görüşme yaptı. Sizi temin ederim ki Rusya'dan bir şey yapmak için izin istemiyoruz, General kendi adına konuşabilir ancak şuna inanıyorum ki general o teklifin ne olduğuna dair mevkidaşından izah istemiştir." dedi.

Aynı soruya Orgeneral Milley ise yanıt vermedi.

Afganistan savaşının sonucu stratejik başarısızlıktır

Afganistan'daki 20 yıllık savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milley ise bu savaşın başlangıcından beri 4 başkanın, 8 genelkurmay başkanı ve onlarca savunma bakanının değiştiğini, savaşta 20 orgeneralin görev yaptığını anlatarak "Böyle bir sonuç son 5 günde veya 20 günde ya da bir yılda ortaya çıkmadı. Bu savaşın sonucu stratejik başarısızlıktı. Yönetimde düşman var. Dolayısıyla bu sonucun 20 yılın değil 20 günün çıktısı olduğunu ifade etmenin hiçbir yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Buradan birçok ders çıkarılması gerektiğini savunan Milley, bunlardan birinin Afgan ordusunu Amerikan ordusu gibi yetiştirmek ve Amerikan taktik ve doktrinleri üzerine inşa etmek olduğunu söyledi.

Diğer bir dersin ise istihbarat başarısızlığı olduğunu belirten ABD'li general, "Bu kadar büyük bir ordu ve hükümetin 11 günde çöküşünü nasıl kaçırdık?" diye sordu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin: 'Taliban, çekilmemiz için 1 Eylül'e kadar süre verdi' - Son Dakika


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