ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in ziyaretinin ABD-Tayland askeri ittifakını derinleştirmek ve genişletmek için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD Savunma Bakanı Austin, Tayland Başbakanı Chan-ocha ile bir araya geldi - Son Dakika

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