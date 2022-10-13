ABD Savunma Bakanı Austin: "Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir" - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin: "Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir"

13.10.2022 23:00

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri destek içinde hava savunma sistemlerinden bazılarının verilmesinin haftalar ve aylar, bazılarının ise yıllar sürebileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri destek içinde hava savunma sistemlerinden bazılarının verilmesinin haftalar ve aylar, bazılarının ise yıllar sürebileceğini söyledi.

Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemlerinin ne zaman gönderileceği sorusuna karşılık şunları kaydetti:

"Sağlayacağımız yeni sistemler acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için. Ayrıca üretimi daha uzun süre alacak sistemler temin ediyoruz. Bazı sistemlerin verilmesi haftalar ve aylar, bazılarının ise yıllar sürebilir. Örneğin geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya 18 ilave HIMARS vereceğimizi duydunuz. Bunları satın aldık ama üretilmesi ve sunulması birkaç yıl alacak. Ancak 4 HIMARS sistemi hemen verilecek halde."

Austin, Ukrayna'nın acil ihtiyaç olarak bildirdiği hava savunma sistemlerinin mümkün olan en kısa sürede verilmesi konusunda müttefikleri desteklediklerini, ABD'nin NASAMS, Almanya'nın IRIS-T ve İspanya'nın Hawk sistemlerini Ukrayna'ya vereceğini bildirdi.

"NATO, Rusya'nın savaşına sürüklenmeyecek"

Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın başlattığını ifade eden Austin, Rusya'nın hızlı bir fetih savaşı umudunu Ukrayna güçlerinin engellediğini belirtti.

"NATO, Rusya'nın savaşına sürüklenmeyecek." diyen Austin, Ukrayna'nın kendini savunmasında yanında duracaklarını ve NATO'nun toplu savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Austin, "NATO, Rusya'ya tehdit değildir ve Rusya ile çatışma istemiyor. Savunma amaçlı ittifakımız her zaman olduğu gibi NATO'nun her santimetrekaresini koruyacaktır." diye konuştu.

"Nükleer bir saldırı durumunda güç kullanarak Rusya'ya müdahale edecek misiniz?" sorusu üzerine Austin, Rusya'nın nükleer söyleminin tehlikeli ve sorumsuz olduğunu ifade ederek, varsayımlar üzerine konuşmayacağını kaydetti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na, üyeliğe başvuran İsveç ve Finlandiya'nın da katıldığını hatırlatan Austin, NATO müttefiklerini, iki ülkenin üyeliğini en kısa zamanda onaylamaya davet ettiğini bildirdi.

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ABD Savunma Bakanı Austin: 'NATO, Rusya'ya tehdit oluşturmuyor ve Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor' ABD Savunma Bakanı Austin: 'NATO, Rusya'ya tehdit oluşturmuyor ve Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor' ABD: Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir ABD: Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin: 'Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin: "Ukrayna'ya bazı hava savunma sistemlerinin verilmesi yıllar alabilir" - Son Dakika
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