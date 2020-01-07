ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Esper: 'ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır' - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır"

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper:

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran ile gerginliği azaltmak istediğini ancak başlatılabilecek her savaşı da bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Esper, "İran'la bir savaş başlatmak istemiyoruz, ancak birini bitirmeye hazırız. Görmek istediğimiz, gerginliğin azaltılması" ifadelerini kullandı.

Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hamlelerine de değinerek, "Bize sadece yasal emirler vereceğinden eminiz. Silahlı çatışma hukukunu ihlal etmiyoruz" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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