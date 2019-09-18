Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Esper, Bahreyn Veliaht Prensi Halife ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

ABD Savunma Bakanı Esper, Bahreyn Veliaht Prensi Halife ile görüştü

35 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el-Halife ile Pentagon'da görüştü.

ABD Savunma Bakanı Esper, Bahreyn Veliaht Prensi Halife ile görüştü, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el-Halife ile Pentagon'da görüştü.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Esper, Bahreyn'in her zaman ABD'nin yanında yer aldığını ve onlarca yıldır bölgede çatışmaların caydırılması konusunda ABD'ye yardımcı olduğunu dile getirdi.

Bahreyn'in 1995'ten bu yana ABD 5'inci Filosu'nu da misafir ettiğinden dolayı ülkeye minnettar olduğunu belirten Esper bölgedeki İran faaliyetlerine de değindi. Esper, şu ifadeleri kullandı:

"Son olaylarda da gördüğünüz üzere, İran uluslararası normaları ihlal etmeye devam ediyor ve bölgede istikrarsızlığı ve tehlikeyi teşvik ediyor. Sizin bizimle ve bölgedeki diğer dostlarımızla İran'ın provokatif eylemlerini caydırmak için çalışmanızı takdirle karşılıyoruz."

Veliaht Prens Halife ise yaptığı açıklamada, "Mevcut sorunlar düzen, barış, güvenlik ve istikrara değer veren dünya ülkelerinde oldukça ciddi kaygılara yol açmasına rağmen bizim ziyaretimiz açısından bundan daha iyi bir zamanlama olamazdı. Bölgedeki konuları, doğrudan aklıma gelen en son olaylar da dahil, konuşmamız önem arz ediyor." diye konuştu.

El-Halife, Pentagon'daki temaslarından sonra ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

James Mattis, Bahreyn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması: Bazı şeyler geçmişte kaldı
Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu ABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 02:04:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Esper, Bahreyn Veliaht Prensi Halife ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]