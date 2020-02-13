ABD Savunma Bakanı Esper basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Esper basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Esper basın toplantısı düzenledi

6 saat önce

Basın toplantısından detaylar ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in konuşması BRÜKSEL - NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından detaylar

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in konuşması BRÜKSEL - NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Esper basın toplantısı düzenledi

James Mattis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:33 Kaynak: AA
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