ABD Savunma Bakanı Esper'den Afganistan açıklaması Açıklaması - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya'nın Afganistan'daki bazı örgütlere para karşılığında ABD askerlerini öldürme talimatı verdiğine ilişkin iddialar konusunda brifing almadığını ve askeri istihbaratın bu bilgiyi doğrulayamadığını söyledi.



Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde, ordunun ülkedeki protestolara müdahale etme tartışmasına ilişkin bilgi verdi.



Oturumda, Rusya'nın Afganistan'da ABD askerlerini öldürmeleri için başta Taliban olmak üzere ülkedeki bazı örgütlere para ödediği ve bu istihbarat bilgisinin Washington'a ulaştığı halde Başkan Donald Trump yönetiminin adım atmadığı iddiaları da gündeme geldi.



Esper, Amerikan kuvvetlerinin güvenliğinin kendileri için öncelik olduğunu belirterek, söz konusu iddiaların araştırılmasına devam edildiğini söyledi.



Para karşılığında ABD askerlerine saldırı talimatına ilişkin istihbarat alıp almadığının sorulması üzerine Esper, "Bu konuda herhangi bir istihbarat brifingi almadım." dedi. Esper, "Güvenilir ve doğrulanabilir bir bilgi olmuş olsaydı, burası çok önemli, bu bilgi emir komuta zinciri içinde benim dikkatime sunulurdu ve biz de kurumlar arası çabayla bu konuda gerekli adımları atmış olurduk." ifadesini kullandı.

Esper, söz konusu iddiaların askeri istihbarattan çıkmadığını dile getirerek, "Askeri istihbarat kurumları bu bilgiyi doğrulayamadı." dedi.

Milley: Bu iddiaların dibine kadar ineceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley de bir örgüte silah vermek veya desteklemekle bir konuda yönlendirmenin farklı şeyler olduğunu, ABD askerlerini öldürme konusunda talimat vermenin ise çok daha büyük bir duruma işaret ettiğini söyledi.

"Bu iddiaların dibine kadar ineceğiz. Bunların doğru olup olmadığını bulacağız ve şayet doğru ise gerekli adımları atacağız." diyen Milley, Rusya dışındaki birçok ülkenin de Afganistan'daki örgütlere silah, para, eğitim ve propaganda desteği sağladığını iddia etti.

Amerikan iç savaşı için "ihanet" nitelemesi

ABD'de 1860'lı yıllardaki iç savaşın bir tarafı olan Konfederasyon komutanlarının isimlerinin Amerikan askeri üslerinden kaldırılması tartışmalarına da değinen Milley, sembolizmin önemli olduğunu ve askeri üslerde ayrımcılığı tetikleyen sembol ve işaretlerin ayrılıklara neden olduğunu dile getirdi.

Milley, askeri üslere Konfederasyon komutanlarının isimlerinin verilmesinin siyasi bir karar olduğunu ve değiştirilmesinin de yine siyasi kararla mümkün olabileceğini belirterek, "Bu üslerin çoğu Kara Kuvvetleri üsleridir ve Kara Kuvvetlerindeki siyahi oranı yüzde 20 civarında, bu oran yükseliyor. Bahsi geçen komutanlar kölelik kurumu için savaşmışlardı. Dolayısıyla sembolleri ciddi şekilde incelememiz lazım." dedi.

Milley'in Amerikan iç savaşındaki Konfederasyonu "ihanetle" suçlaması dikkati çekti. Milley, "Konfederasyon için Amerikan iç savaşı yaşandı ve bu bir isyandı, Amerikan birliğine, bayrağına ve anayasasına bir ihanetti. Bu subaylar yeminlerine sırt çevirmişlerdi." dedi.

Siyahilere karşı ırkçılığı sert ifadelerle eleştiren Milley, George Floyd'un öldürülmesini "vahşice" ve "duygusuzca" işlenen bir cinayet olarak nitelendirdi.