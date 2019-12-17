ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.



Esper, 2. Dünya Savaşı sırasında 5 bin Amerikan askerinin öldürüldüğü Ardenler Taarruzu'nun yıl dönümü için gittiği Lüksemburg'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.