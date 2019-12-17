ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması - Son Dakika Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Esper "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.


Esper, 2. Dünya Savaşı sırasında 5 bin Amerikan askerinin öldürüldüğü Ardenler Taarruzu'nun yıl dönümü için gittiği Lüksemburg'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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James Mattis, İncirlik, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:23 
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