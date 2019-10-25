ABD Savunma Bakanı Esper: Deyr ez-Zor bölgesine zırhlı askeri araçlar gönderilecek
1 saat önce
Esper: Deyr ez-Zor bölgesine zırhlı askeri araçlar gönderilecek
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Deyr ez-Zor bölgesindeki pozisyonlarını güçlendirmek için bazı adımlar atacaklarını söyledi. Esper bu kapsamda söz konusu bölgeye zırhlı askeri araçlar göndereceklerini duyurdu.
Esper ayrıca kamplardan kaçan IŞİD ile bağlantılı kişilerin Türkiye tarafından kendilerine verildiği bilgisini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:29
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