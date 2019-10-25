Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Esper: Deyr ez-Zor bölgesine zırhlı askeri araçlar gönderilecek
Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Esper: Deyr ez-Zor bölgesine zırhlı askeri araçlar gönderilecek

ABD Savunma Bakanı Esper: Deyr ez-Zor bölgesine zırhlı askeri araçlar gönderilecek

1 saat önce

Esper: Deyr ez-Zor bölgesine zırhlı askeri araçlar gönderilecek

ABD Savunma Bakanı Esper: Deyr ez-Zor bölgesine zırhlı askeri araçlar gönderilecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Deyr ez-Zor bölgesindeki pozisyonlarını güçlendirmek için bazı adımlar atacaklarını söyledi. Esper bu kapsamda söz konusu bölgeye zırhlı askeri araçlar göndereceklerini duyurdu.


Esper ayrıca kamplardan kaçan IŞİD ile bağlantılı kişilerin Türkiye tarafından kendilerine verildiği bilgisini kaydetti.

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James Mattis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:29 
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